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18:34 10.06.2021

Ударивший Макрона мужчина проведет четыре месяца в тюрьме

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Ударивший Макрона мужчина проведет четыре месяца в тюрьме

Суд приговорил к полутора годам тюрьмы мужчину, ударившего президента Франции Эмманюэля Макрона, однако 14 месяцев из этого срока - условные, сообщает телеканал BFMTV.

Таким образом, подсудимый проведет в тюрьме четыре месяца. Прокурор потребовал для него 18 месяцев тюрьмы и назвал совершенный поступок "актом преднамеренного насилия", "абсолютно неприемлемым".

В минувший вторник Макрон во время поездки в департамент Дром вышел поприветствовать собравшихся у заграждения местных жителей. Когда французский лидер приблизился к толпе, один из мужчин нанес президенту пощечину. Нападавшим оказался 28-летний Дамиен Тарель.

Максимальный срок, который грозит мужчине по статье о нападении на должностное лицо, - три года и штраф в 45 тыс. евро.

Теги: #наказание #мужчина #макрон #удар
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