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18:19 10.06.2021

Украина и Молдова будут взаимно признавать свидетельства о вакцинации от COVID-19

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Украина и Молдова будут взаимно признавать свидетельства о вакцинации от COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелий Чокой договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 во время встречи в Киеве.

"Сегодня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Молдова признает свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от COVID-19", - сообщает пресс-служба МИД Украины в четверг.

Украина также будет признавать свидетельство о вакцинации от COVID-19, которое выдается в Молдове. Основанием для признания Украиной молдавских свидетельств является постановление Кабинета министров Украины № 583 от 2 июня 2021 года.

"Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран все увеличивался", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Согласно с правилами въезда на территорию Молдовы без свидетельства о полной вакцинации можно ознакомиться на сайте МИД Украины. Узнать больше о свидетельстве о вакцинации от COVID-19 можно на сайте Минздрава Украины.

Теги: #молдова #признание #украина #вакцинация
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