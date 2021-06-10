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16:47 10.06.2021

Суд постановил взыскать с Медведчука еще около 300 тыс. грн в деле о запрете книги "Дело Василия Стуса"

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Суд постановил взыскать с Медведчука еще около 300 тыс. грн в деле о запрете книги "Дело Василия Стуса"

Киевский апелляционный суд принял решение взыскать еще около 300 тыс. грн с народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Виктора Медведчука в пользу издательства Vivat, которое Медведчук ранее пытался заставить удалить все упоминания о нем из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

"Можно вечно смотреть на три вещи - как поют птицы, как течет Днепр и как Медведчук проигрывает суды. Апелляционный суд решил, что бывший адвокат и нынешний пророссийский политик должен компенсировать около 300 тыс. гривен издательству Vivat расходов на судебный процесс о запрете книги "Дело Василия Стуса", инициированный им самим", - написал в сети Facebook автор книги Вахтанг Кипиани.

Ранее суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тыс. грн, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции.

Как сообщалось, 19 марта Киевский апелляционный суд отменил решение Дарницкого районного суда Киева, который по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство Vivat удалить из произведения информацию о нем и запретил распространение печатного тиража книги до устранения нарушения.

19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство Vivat удалить из произведения информацию о председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Авторы книги обжаловали решение о запрете распространения издания в апелляционной инстанции.

Ранее Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и попросил суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Кроме того, Медведчук просил признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. 2 ноября 2020 года новый тираж книги вышел с размещением в издании решения Дарницкого районного суда Киева о запрете книги в первой инстанции.

Теги: #кипиани #медведчук #суд
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