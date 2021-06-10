Президенты Литвы и Польши примут участие в торжествах к 30-летию независимости Украины и саммите "Крымской платформы"

Президенты Литвы и Польши примут участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и саммите “Крымской платформы”, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

“Я очень хотел бы поблагодарить польскую и литовскую стороны за официальные сообщения принять участие и быть представленным на наивысшем президентском уровне 23-24 августа 2021 года - и на саммите “Крымская платформа” и в мероприятиях празднования по случаю 30 годовщины независимости Украины”, - сообщил Стефанчук на встрече с вице-маршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сейма Литвы Паулюсом Саударгасом в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что ожидает активное участие литовских и польских коллег-депутатов в деятельности “Крымской платформы”.

“Мы также предложили провести саммит глав государств “Люблинского треугольника” в рамках мероприятий 23-24 августа в Киеве”, - рассказал Стефанчук.

Как сообщалось, министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы подписали декларацию о создании нового политического формата "Люблинский треугольник" 28 июля 2020 года в Люблине (Польша).