События

16:16 10.06.2021

Дания ослабит ограничения, в том числе на матчах Евро-2021 в Копенгагене

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Дания ослабит ограничения, в том числе на матчах Евро-2021 в Копенгагене

В Дании решили ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщают в четверг европейские СМИ.

"Мы сможем сделать все то, что не могли раньше, потому что эпидемию взяли под контроль", - сказал министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике.

С пятницы бары и рестораны смогут работать до полуночи, тогда как в соответствии с прежними правилами там принимали посетителей до 23:00. С 15 июня время закрытия этих заведений перенесут на 02:00 ночи.

Кроме того, с 14 июня отменяется обязательное ношение масок, за исключением общественного транспорта. С сентября планируется отменить и это правило.

Со следующей недели также разрешат проведение общественных мероприятий численностью до 10 тыс. человек. Для матчей в рамках Евро-2021, которые пройдут в Копенгагене, сделано исключение, на них решено допустить 25 тыс. зрителей. Ранее планировалось, что на стадион будут пускать до 16 тыс. человек.

С октября власти Дании планируют снять все ограничения и отменить документ, который требуется в настоящее время для посещения баров, ресторанов, музеев и театров. Специальный пропуск содержит информацию об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус у человека, о прохождении вакцинации или недавней болезни.

За время пандемии в Дании выявили свыше 288 тыс. случаев COVID-19, около 2,5 тыс. пациентов скончались вследствие осложнений, связанных с болезнью, около 275 тыс. человек полностью выздоровели. К настоящему времени примерно 24% жителей страны прошли полную вакцинацию, более 42% получили первую дозу.

Теги: #дания #ограничения #послабление
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