В Украине впервые вышел словарь понятий ислама на украинском языке - «Ислам: энциклопедический словарь», сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

«Впервые вышел энциклопедический словарь ислама на украинском языке. Издание готовили с 2013 года силами четырех авторов, двое из которых исповедуют ислам: Саид Исмагилов, Игорь Козловский, Руслан Халиков и Михаил Якубович. Авторы стремились сохранить разносторонность и сбалансированность изложения: если взгляды на определенный вопрос различаются среди исламских течений и школ, авторы работали над представлением в словаре разнообразия взглядов», - говорится в сообщении пресс-службы Госэтнополитики.

Отмечается, что это первое украиноязычное издание, содержащее большинство основных понятий и терминов исламской религиозной традиции, информацию по истории ислама, о его основах и течениях, а также биографические данные об известных ученых и деятелей мусульманского мира, справочную информацию о различных исторических событиях.

«Словарь адресован широкому кругу специалистов - религиоведов, историков, философов, востоковедов, политологов, а также всем, кто интересуется исламом как древней мировой религии. Всего в нем более 1 000 статей», - говорится в сообщении.