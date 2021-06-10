События

14:45 10.06.2021

8 украинских вузов попали в ТОП-1200 университетов мира в рейтинге QS World University Rankings 2022

1 мин читать
8 украинских вузов попали в ТОП-1200 университетов мира в рейтинге QS World University Rankings 2022

Восемь украинских высших учебных заведений представлены в рейтинге QS World University Rankings 2022, сообщает Министерство образования и науки.

"Восемь украинских высших учебных заведений представлены в рейтинге QS World University Rankings 2022. В этом году рейтинг университетов - крупнейший за все время существования исследования, в него вошли 1300 высших учебных заведений", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Наивысшую позицию в рейтинге среди украинских вузов по результатам исследования, занимает Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (511-520 позиция).

Далее в рейтинге идут: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 601-650 позиция; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 651-700 позиция; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 701-750 позиция; Сумской государственный университет - 701-750 позиция; Национальный университет "Львовская политехника" - 801-1000 позиция; Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 1001-1200 позиция; Львовский национальный университет имени Ивана Франко, который впервые вошел в рейтинг, - 1001-1200 позиция.

Согласно сообщению, наивысшую позицию в рейтинге уже десятый год подряд занимает Массачусетский технологический институт.

QS World University Rankings - рейтинг университетов мира, который был основан в 2004 году, превратился в авторитетный инструмент сравнительных данных об эффективности университетов.

Теги: #вузы #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 10.06.2021
Разумков не видит угрозы государственному языку в законопроекте, разрешающем гражданам других государств получать образование на иностранном языке

Разумков не видит угрозы государственному языку в законопроекте, разрешающем гражданам других государств получать образование на иностранном языке

15:21 07.06.2021
Банковская система Украины уверенно покидает зону экономических рисков

Банковская система Украины уверенно покидает зону экономических рисков

17:17 04.06.2021
Facebook чаще всего используют в Черниговской области, Viber - в Одесской, Telegram - в Хмельницкой - "Vodafone Украина"

Facebook чаще всего используют в Черниговской области, Viber - в Одесской, Telegram - в Хмельницкой - "Vodafone Украина"

19:48 03.06.2021
"Метинвест" опустился на 45-е место среди мировых производителей стали в 2020г - Worldsteel

"Метинвест" опустился на 45-е место среди мировых производителей стали в 2020г - Worldsteel

12:00 31.05.2021
Рейтинг Зеленского после решений СНБО и домашнего ареста Медведчука вырос - исследование

Рейтинг Зеленского после решений СНБО и домашнего ареста Медведчука вырос - исследование

15:23 28.05.2021
Дмитрий Спитковский в списке лучших топ-менеджеров Украины по версии журнала Фокус

Дмитрий Спитковский в списке лучших топ-менеджеров Украины по версии журнала Фокус

15:15 28.05.2021
Отобраны 23 вуза для внедрения подготовительных курсов со стипендиальным обеспечением для молодежи с оккупированных территорий

Отобраны 23 вуза для внедрения подготовительных курсов со стипендиальным обеспечением для молодежи с оккупированных территорий

12:29 28.05.2021
"Фармак" вошел в пятерку лучших компаний по устойчивому развитию

"Фармак" вошел в пятерку лучших компаний по устойчивому развитию

10:50 28.05.2021
В украинских вузах обучается 76,5 тыс. иностранных студентов, почти 50% - на медицинских специальностях

В украинских вузах обучается 76,5 тыс. иностранных студентов, почти 50% - на медицинских специальностях

18:22 26.05.2021
В Украине названы лучшие жилые комплексы и коттеджные поселки

В Украине названы лучшие жилые комплексы и коттеджные поселки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба: законопроект о коренных народах соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и не имеет ничего общего с интерпретациями Путина

Пограничники просят украинцев, пересекающих госграницу, проверять объем информации в документе о вакцинации от COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 1785 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6513 человек

С начала суток четверга российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины у Новгородского

Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: законопроект о коренных народах соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и не имеет ничего общего с интерпретациями Путина

В Украине впервые вышел словарь понятий ислама на украинском языке

Шесть судей КС заблокировали работу суда, требуя обеспечить участие Тупицкого в заседаниях – источник

НАБУ обыскивает больницы "УЗ" по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования, компания заявляет о содействии правоохранителям

Уровень вакцинации в Европе недостаточен для предотвращения повторной вспышки COVID-19 - ВОЗ

Рада может через две недели рассмотреть законопроекты о ВККС и ВСП - Арахамия

В Украине еще существует проблема толерантности к другим национальностям и народностям - глава Гостуризма

Порошенко с волонтерами передал бойцам ВСУ комплект видеонаблюдения и оптической разведки

Италия ценит европейские стремления Украины - глава МИД

Харьковский облсовет передал в собственность громады города ОСК "Металлист"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА