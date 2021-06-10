8 украинских вузов попали в ТОП-1200 университетов мира в рейтинге QS World University Rankings 2022

Восемь украинских высших учебных заведений представлены в рейтинге QS World University Rankings 2022, сообщает Министерство образования и науки.

"Восемь украинских высших учебных заведений представлены в рейтинге QS World University Rankings 2022. В этом году рейтинг университетов - крупнейший за все время существования исследования, в него вошли 1300 высших учебных заведений", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Наивысшую позицию в рейтинге среди украинских вузов по результатам исследования, занимает Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (511-520 позиция).

Далее в рейтинге идут: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 601-650 позиция; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 651-700 позиция; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 701-750 позиция; Сумской государственный университет - 701-750 позиция; Национальный университет "Львовская политехника" - 801-1000 позиция; Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 1001-1200 позиция; Львовский национальный университет имени Ивана Франко, который впервые вошел в рейтинг, - 1001-1200 позиция.

Согласно сообщению, наивысшую позицию в рейтинге уже десятый год подряд занимает Массачусетский технологический институт.

QS World University Rankings - рейтинг университетов мира, который был основан в 2004 году, превратился в авторитетный инструмент сравнительных данных об эффективности университетов.