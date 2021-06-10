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14:36 10.06.2021

НАБУ обыскивает больницы "УЗ" по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования, компания заявляет о содействии правоохранителям

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НАБУ обыскивает больницы "УЗ" по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования, компания заявляет о содействии правоохранителям

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в больницах АО "Укрзализныця" (УЗ) по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования, сообщила пресс-служба УЗ в четверг.

По информации компании, в частности, должностные лица филиалов "Центр здравоохранения" УЗ подозреваются в попытке закупить соответствующие услуги по завышенным ценам в период с сентября по декабрь 2020 года. К тому времени указанные закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности "Укрзализныци". Материалы о возможном нарушении были переданы правоохранителям.

"Укрзализныця" всячески способствует следственным действиям НАБУ, в частности, в деле о работе медучреждений общества. Следователям предоставлен доступ ко всем помещениям, предусмотренным постановлением суда, для проведения обысков в рамках досудебного расследования", - заявили в компании.

Теги: #набу #укрзализныця #больницы #обыски
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