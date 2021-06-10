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14:11 10.06.2021

Уровень вакцинации в Европе недостаточен для предотвращения повторной вспышки COVID-19 - ВОЗ

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Уровень вакцинации в Европе недостаточен для предотвращения повторной вспышки COVID-19 - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что уровень вакцинации против COVID-19 в Европе еще недостаточен для предотвращения повторного распространения коронавируса в регионе.

"Охват вакцинацией далеко не достаточен для защиты региона от новой вспышки", - заявил на пресс-конференции директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что в регионе снижается общее число инфицированных коронавирусом, госпитализированных и скончавшихся, но властям не стоит преждевременно снимать ограничительные меры, как это было сделано летом 2020 года.

"В течение прошлого лета количество заболевших постепенно росло среди более молодых возрастных групп, затем среди старших возрастных групп, что привело к разрушительной вспышке, карантинам и смерти людей осенью и зимой", - добавил Клюге.

Теги: #вакцинация #европа #вооз
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