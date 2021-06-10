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14:17 10.06.2021

Разумков не видит угрозы государственному языку в законопроекте, разрешающем гражданам других государств получать образование на иностранном языке

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Разумков не видит угрозы государственному языку в законопроекте, разрешающем гражданам других государств получать образование на иностранном языке

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит угрозы государственному украинскому языку в законопроекте о возможности гражданам других государств получать образование в украинских высших учебных заведениях на иностранном языке.

"Здесь не надо заниматься манипуляцией, здесь вопрос о языке, тем более государственном языке точно не идет. Это не распространяется на граждан Украины", - сказал Разумков на брифинге в четверг во Львове.

Он отметил, что в законопроекте речь идет "исключительно об иностранцах", которые в настоящее время не могут получать знания на украинском языке. По его словам, в законопроекте говорится об обучении "на других языках" и нет уточнений, что это "русский или венгерский языки".

Кроме того, спикер подчеркнул, что возможность получать гражданам из других стран высшее образование на иностранных языках позволит украинским ВУЗам создать конкурентные условия и даст дополнительные финансовые возможности.

Разумков прогнозирует, что при обсуждении законопроекта на пленарном заседании "дискуссия будет 100%".

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №3717 о внесении изменений в закон "О высшем образовании" об урегулировании образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства

Разумков 10-11 июня находится с рабочей поездкой во Львовской области.

Теги: #разумков #язык #иностранцы #вузы
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