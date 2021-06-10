Рада может через две недели рассмотреть законопроекты о ВККС и ВСП - Арахамия

Верховная Рада может рассмотреть законопроекты о Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и Высшем совете правосудия (ВСП) на протяжении пленарной недели с 29 июня по 2 июля, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас есть два больших законопроекта - о Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшем совете правосудия (ВСП)... Они будут вынесены через пленарную неделю (с 29 июня по 2 июля - ИФ)... То есть через одну пленарную неделю они будут в первом чтении с большой вероятностью проголосованы большим количеством голосов - я прогнозирую 285, до 300 депутатов в зале могут поддержать эти два закона", - сказал Арахамия на пресс-конференции в четверг.