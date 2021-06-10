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13:17 10.06.2021

В Украине еще существует проблема толерантности к другим национальностям и народностям - глава Гостуризма

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В Украине еще существует проблема толерантности к другим национальностям и народностям - глава Гостуризма

Глава Государственного агентства по вопросам туризма Марьяна Олеськив заявляет, что в Украине еще существует проблема толерантности среди определенной категории людей относительно других национальностей и народностей.

"Уже завтра состоится долгожданный запуск первого прямого рейса из Саудовской Аравии в Украину. Это важный шаг для нас по развитию международного туризма, который позволит значительно увеличит туристические потоки в нашу страну. Однако сейчас существует еще немало вопросов, которые нужно урегулировать, чтобы иностранный турист, в частности турист из стран Персидского залива, остался доволен путешествием", - написала Олеськив в социальной сети Facebook.

В частности, она посетовала, что в Украине на данный момент еще существует проблема толерантности среди определенной категории наших людей относительно других национальностей и народностей.

"С этим нужно работать и шаг за шагом учить, что разные культуры и мировосприятия - это абсолютно нормальное явление. Для Украины важно обеспечить комфортное пребывание для туристов из стран Персидского залива, ведь они оставляют немало средств в стране, куда путешествуют. Кроме того, именно граждане этих государств являются потенциальными инвесторами, а это уже касается развития местного бизнеса и экономики", - добавила глава Госагентства.

Кроме того, она отметила, что немало внимания требует вопрос безопасности, а именно - нелегальные такси, которые пытаются вести свой бизнес вблизи аэропортов.

"Даже несмотря на запреты парковаться на специально отведенных местах, у таких "бизнесменов" проработана многолетняя система поимки "потенциальных жертв". Например, один из таксистов ловит пассажиров у самого выхода из аэропорта, а второй за ближайшим углом уже держит ногу на педали газа и ждет сигнала от партнера, чтобы оперативно подъехать и "запаковать" пассажира. И самое главное в этом - вопрос надежности и безопасности. Действительно ли пассажиров довезут до места назначения да не обманут при такой поездке", - заявила Олеськив.

Среди прочего она отметила, что ведутся переговоры с аэропортом "Борисполь", чтобы сделать отдельные очереди для саудовских женщин с пограничниками-женщинами, а также текстовые показатели на арабском языке.

Теги: #толерантность
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Интерфакс-Украина
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