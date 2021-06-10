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12:57 10.06.2021

Порошенко с волонтерами передал бойцам ВСУ комплект видеонаблюдения и оптической разведки

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Порошенко с волонтерами передал бойцам ВСУ комплект видеонаблюдения и оптической разведки

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко совместно с волонтерами ОО "Справа Громад" передал украинским военнослужащим на линии соприкосновения на Донбассе комплект видеонаблюдения и оптической разведки.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности", деньги на покупку данного оборудования были собраны с помощью краудфандинга за два дня.

"Уже третий комплект наблюдения и оптической разведки для наших воинов сегодня отправился в 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду. Открою тайну: даже после ротации бригад, эти комплексы останутся на балансе Вооруженных сил, помогать защищать нашу землю на самых сложных участках фронта. Сегодня мы передаем его на фронт. Несколько недель назад я лично передавал такой же комплект в сто восьмой батальон. В общем это уже третий комплект для десятой отдельной горно-штурмовой бригады. Спасибо невероятным украинцам, вы вместе с нами спасаете жизни украинских воинов", - заявил по этому поводу Порошенко.

Он отметил, что комплекты наблюдения и оптической разведки помогают украинским воинам бороться с вражескими снайперами.

"Сейчас бойцы десятой ОГШБр находятся на самых сложных участках: Зайцево, Шумы, Новгородское. Мы видели, как работают эти комплекты: это реально помогает воевать, бороться со снайперами, останавливать враждебные действия. Такие комплекты крайне необходимы в нынешних условиях, когда после так называемого "перемирия" мы потеряли около ста наших воинов, когда нашим военным запрещали пользоваться дронами, запрещали вывод контрснайперских групп", - отметил пятый президент.

Порошенко также поделился идеей сбора средств для бригадного пункта, который значительно повысит эффективность этих боевых комплексов и соединит их по всем трем батальонным зонам.

"Правда, такой комплекс стоит вдвое дороже: 735 тысяч грн. Но я знаю, что вместе мы сможем сделать такой важный подарок для бойцов "десятки". Половину суммы Фонд Порошенко перечислит уже завтра. Вместе мы приблизим победу Украины", - подчеркнул нардеп.

Теги: #военные #порошенко #оптика
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