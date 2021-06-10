Италия ценит европейские стремления Украины - глава МИД

Италия ценит европейские стремления Украины позитивно и позитивно оценивает реформы Украины в направлении сотрудничества с ЕС, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Я хочу также подчеркнуть, что мы на самом деле ценим европейские стремления Украины", - сказал он на брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в четверг.

Он указал, что укрепление отношений между Брюсселем и Киевом является на самом деле очень важным для обеих сторон.

"И потому мы гордимся тем, что поддержали подписание Соглашения об ассоциации и свободной торговле между ЕС и Украиной, которое вошло в силу 1 сентября 2017 года, а также предоставление либерального визового режима, имею в виду шенгенские визы. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти соглашения и договоренности", - добавил министр.

Ди Майо указал, что Италия также очень позитивно относится и надлежащим образом оценивает реформы, к которым прибегла Украина в том, что касается сотрудничества с ЕС, и остается на стороне Киева, чтобы помочь ему осуществить полностью эти реформы, чтобы полностью могло действовать Соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС, потому что это отвечает интересам украинского народа и экономики страны.

"Кроме того, мы поддерживаем и ценим партнерство, которого Украина достигла в том, что касается НАТО в плане всех инструментов и механизмов, которые существуют. Потому что это та движущая сила, которая должна увеличить внутреннюю мощь и обороноспособность вашей страны", - сказал он.