Закон о теробороне не должен привести к формированию местечковых подразделений – Разумков

Закон о территориальной обороне должен иметь предохранители, которые не допустят образования местечковых подразделений, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я нормально отношусь к территориальной обороне. Это может быть эффективным механизмом, но также мы должны заложить предохранители, чтобы мы не получили каких-то местечковых подразделений, которые будут действовать не в интересах украинского государства", - сказал Разумков на брифинге в четверг во Львове.

Он отметил, что на пленарном заседании народные депутаты будут рассматривать как законопроект о территориальной обороне, который рекомендует принять профильный комитет, так и альтернативный.

Разумков 10-11 июня находится с рабочей поездкой во Львовской области.