В Украине ожидается теплая погода, местами дожди и грозы

В ближайшие сутки синоптическая ситуация и характер погоды в Украине почти не изменится.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу ночью, 11 июня, в Украине, кроме запада и юго-запада, местами небольшой дождь, днем в большинстве областей кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 14-19°.

В Киеве в пятницу ночью местами небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 июня самая высокая температура днем (+33,7°) была в 2010 году, самая низкая ночью (+6,3°) в 1952 году.

В субботу ночью, 12 июня, в Украине без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°; днём 21-26°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 14-19°.

В Киеве в субботу ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 15°, днем 22-24°.

Утром 10 июня температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 19-22°, в Днепре вблизи Киева - 20°.