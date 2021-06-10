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11:15 10.06.2021

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо впервые прибыл в Украину

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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо впервые прибыл в Украину

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо осуществляет свой первый визит в Украину, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Рад приветствовать в Киеве главу итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Это его первый визит в Украину. Обсудим укрепление дружеских связей Украины и Италии и откроем украинско-итальянский бизнес-форум. Превращаем контакты на контракты", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

 

Теги: #италия #министр #визит
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