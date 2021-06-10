Пограничники просят украинцев, пересекающих госграницу, проверять объем информации в документе о вакцинации от COVID-19

Госпогранслужба Украины просит граждан учитывать информацию о том, как правильно должны быть оформлены результаты теста от COVID-19 и документ о вакцинации, предъявляемый на границе.

Соответствующее разъяснение пограничники получили от Минздрава.

"Правительством внесены изменения в постановление КМУ от 9 декабря 2020 № 1236, которым введены ограничительные противоэпидемические мероприятия с целью предотвращения распространения COVID-19. В частности, расширен перечень документов, при наличии которых разрешается пересекать границу Украины на въезд во время карантина или избежать самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти нормы уже внедрены во время мероприятий пограничного контроля в пунктах пропуска на государственной границе.

Как сообщается, документ о прохождении экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-COV-2 должен содержать полное имя и фамилию пациента, название заболевания или возбудителя болезни (COVID-19, SARS-CoV-2 и т.д.), тип исследования (immunochromatographic testing, immunochromatography assay, ICA, Lateral flow assay, LFT, rapid antigen test и т.п.), дату и время забора материала, результат теста (negative, not detected), страну проведения исследования, название учреждения, выдавшего результат теста, уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код и т.д.).

"Результат тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 может показываться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведено тестирование", - сообщают пограничники.

В свою очередь, документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, должны содержать полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), удостоверяющего личность (паспорт, идентификационный номер и т.д.), название вакцины, дату введения, название производителя и серии производства, название заболевания, против которого получено курс вакцинации, подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 также может показываться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведена вакцинация от COVID-19.

"Также отметим, что такие результаты тестов и документ о вакцинации дают возможность украинцам или иностранцам, которые постоянно проживают в Украине, избежать самоизоляции во время возвращения из-за границы", - подчеркивают в ГПСУ.

Отдельно стоит учитывать, что вакцины, относительно которых может быть рассмотрен документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

"В настоящее время к такому перечню принадлежат следующие вакцины: BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer / BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием КОМИРНАТИ); AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием АстраЗенека); Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием КОВИШЕЛД); Ad26.COV2.S производства Janssen; mRNA-1273 производства Moderna; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm / BIBP; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием КОРОНАВАК)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что документ, подтверждающий вакцинацию пациента от коронавируса препаратом "Спутник V", не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ.