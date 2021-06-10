Стартовал ремонт трассы Н-26 "Чугуев – Меловое" в Луганской области

В Луганской области в рамках президентской программы "Большое строительство" начались ремонтные работы на дороге Н-26 "Чугуев – Меловое".

Как сообщается на сайте Луганской облгосадминистрации, компания "Автомагистраль-Юг" работает на маршруте "Старобельск – Евсуг" на участке км 195+000 – км 230+000 - 35 километров. В настоящее время продолжается фрезеровка изношенного асфальтобетонного покрытия в Старобельске.

За пределами города после фрезеровки планируется укладка выравнивающего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, приготовленной методом холодного ресайклинга. После этого состоится укладка нижнего слоя покрытия толщиной 10 см из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Затем - верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из ЩМА-20 (щебеночно-мастичного асфальтобетона).

За пределами города одновременно пройдет расчистка придорожной полосы от кустарников и мелколесья. Планируется также обустройство автобусных остановок; установка направляющих столбиков; укрепление обочины; установка дорожных знаков; нанесение дорожной разметки.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что до конца 2023 года "Укравтодор" сможет отремонтировать 20 тыс. км общегосударственных трасс между городами.