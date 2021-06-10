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09:41 10.06.2021

В Днепропетровской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве мальчика

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Правоохранители Днепропетровской области задержали в городе Покров 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика, тело которого обнаружили в канализационном коллекторе.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины, уведомление о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) мужчине вручили 9 июня.

"Как установили полицейские, преступление произошло 2 июня. Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Правоохранители напомнили, что сообщение о пропаже ребенка они получили 6 июня.

"Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся. На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры", - подчеркивают в полиции.

Полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок. К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт.

"По вещам ребенка служебный пёс взял след от дома, где жил мальчик, и вёл в канализационный коллектор. Там полицейские обнаружили тело ребенка", - подчеркивают правоохранители.

Теги: #мальчик #днепропетровская_область #убийство
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