Военнослужащая 128-й ОГШБр погибла при исполнении служебных обязанностей

Военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады погибла 9 июня при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба 128 ОГШБр.

"09 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады. Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы", - говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.