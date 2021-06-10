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09:36 10.06.2021

Военнослужащая 128-й ОГШБр погибла при исполнении служебных обязанностей

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Военнослужащая 128-й ОГШБр погибла при исполнении служебных обязанностей

Военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады погибла 9 июня при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба 128 ОГШБр.

"09 июня, в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады. Командование части выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшей защитницы", - говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

Теги: #гибель #военнослужащий
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