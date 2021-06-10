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09:16 10.06.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 174,4 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 174,4 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 174 млн 425 тыс. 356, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 758 тыс. 124 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 414 тыс. 108 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 598 тыс. 756.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 млн 182 тыс. 532, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 355 тыс. 705.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 17 млн 122 тыс. 877 заболевших, из них умерло 479 тыс. 515 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 484,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 843 человек, Индии - 258, Бразилии - 2 тыс. 242.

Теги: #covid_19 #мир
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