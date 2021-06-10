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08:41 10.06.2021

В Украине за сутки вакцинировано от Covid-19 55 573 человека – Минздрав

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В Украине за сутки вакцинировано от Covid-19 55 573 человека – Минздрав

За минувшие сутки, 8 июня, в Украине от COVID-19 вакцинировано 55 573 человека, общее количество иммунизированных составило 1 364 568 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"55 573 человека привито против COVID-19 за сутки 9 июня 2021. Одну дозу получили 36 498 человек полностью иммунизированы – 19 075 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в телеграм-канале в четверг утром.

В ведомстве отметили, что в течение суток работали: 516 мобильных бригад и 616 пунктов прививки.

"По состоянию на 10 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 666 470 человек", – сказано в сообщении.

С начала прививочной кампании привито 1 364 568 человек, из них получили 1 дозу – 1 364 566 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 180 453 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 545 019 прививок.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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