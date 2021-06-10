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08:17 10.06.2021

В Украине за сутки зафиксировано 1785 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6513 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 1785 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6513 человек

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 1 785 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 6 513 человек, умерли 97 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"10 июня 2021 в Украине зафиксировано 1785 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 77 детей и 73 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 741 человек; летальных случаев - 97; выздоровели – 6 513 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в телеграм-канале в четверг утром.

Днем ранее, 9 июня в Украине зафиксировано 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июня сообщалось о 1 602 новых случая заболевания, 7 июня за сутки зафиксировано 535 новых случаев инфицирования Covid-19, 6 июня сообщалось о 937 новых случаях COVID-19, 5 июня зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19, 4 июня было зафиксировано 2 266 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 июня сообщалось о 2 581 новом инфицированном коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 219 824 человека, 51 507 пациентов скончалось, 2 115 197 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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