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08:04 10.06.2021

Байден на встрече с Путиным будет прямолинеен в высказываниях - Белый дом

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Байден на встрече с Путиным будет прямолинеен в высказываниях - Белый дом

Президент США Джо Байден во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет прямолинеен в высказываниях, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент (Байден - ИФ) давно знаком с президентом Путиным. Он никогда не сдерживался, высказывая свои опасения или беспокойства, когда их (России - ИФ) поведение не согласуется с демократическими ценностями, и он, безусловно, будет прямолинеен в этом и на этой встрече", - заявила Псаки журналистам.

"На наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям", - отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома также сообщила, что журналисты смогут задать вопросы президенту Байдену после встречи в Женеве.

"И мы, конечно, надеемся, что у вас также будет возможность задать вопросы президенту Путину. Как будет выглядеть этот формат, мы узнаем в ближайшие пару дней. (...) Все еще обсуждается", - добавила она.

Переговоры Байдена с Путиным пройдут 16 июня в Женеве.

Теги: #сша #байден #встреча #путин
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