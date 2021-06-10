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06:01 10.06.2021

В Анкаре в преддверии встречи Байдена с Эрдоганом заявляют о желании возродить стратегическое сотрудничество

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В Анкаре в преддверии встречи Байдена с Эрдоганом заявляют о желании возродить стратегическое сотрудничество

В Турции ожидают положительных результатов грядущей встречи президента Реджепа Эрдогана и президента США Джо Байдена и хотят возродить стратегические отношения с США, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы подходим к встрече президента США Байдена и президента Турции Эрдогана с позитивной повесткой, и мы получаем такие же послания с противоположной стороны", - заявил министр иностранных дел Турции, которого цитирует "Анадолу".

По словам Чавушоглу, в Турции видят "стремление США сотрудничать с нами не только в Ливии и Сирии, но и во многих других сферах от Средиземного и Черного моря до Кавказа".

"Турция хочет возродить стратегическое партнерство с США", - добавил он, согласно Bloomberg.

Кроме того, он, по данным Bloomberg, заявил, что в Анкаре ожидают, что Вашингтон гарантирует "продажу ракет "Пэтриот" Турции".

Встреча Байдена и Эрдогана ожидается на полях саммита НАТО в Брюсселе, который запланирован на 14 июня.

Теги: #сша #турция #лидеры #мид
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