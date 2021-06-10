Черниговский апелляционный суд оставил в силе приговор за умышленное убийство военному

Черниговский апелляционный суд оставил в силе приговор военному за умышленное убийство в состоянии алкогольного опьянения своего сослуживца, сообщили в пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"Благодаря тщательно собранной доказательной базе, публичным обвинителем - Черниговской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере, Черниговский апелляционный суд счел доказанным полностью выдвинутое военнослужащему обвинение по ч.1 ст.115 УК Украины. Суд также признал законным приговор суда первой инстанции и предназначеное обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы оставил без изменений", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой в среду вечером.

Установлено, что военнослужащий-контрактник ВСУ обвинялся в том, что в январе 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил своего сослуживца во время ссоры недалеко от пассажирской железнодорожной станции Вересочь, расположенной в Черниговской области.

27 ноября 2017 суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Обвиняемый своей вины не признал и подал в суд апелляцию с целью отмены приговора.