На 2 года дисбата осуждены двое военнослужащих за похищение автомобиля

При публичном обвинении Киевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона до 2 лет дисбата осуждены двое военнослужащих срочной службы за похищение автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ведомства в среду, 8 июня выдвинутое правонарушителям публичное обвинение Киевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере по ч.2 ст.289 УК Украины судом первой инстанции признано полностью доказанным. Приговором Святошинского районного суда г.Киева обоим соучастникам преступления суд назначил наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком на 2 года каждому.

Правоохранителями было установлено, что указанные военнослужащие-срочники, находясь вместе в самовольном отлучении в состоянии алкогольного опьянения, незаконно завладели транспортным средством - автомобилем "ВАЗ-2105" на территории Святошинского района Киева, однако вскоре были задержаны сотрудниками патрульной полиции.