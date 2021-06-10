США приобретут 500 млн доз вакцины Pfizer для помощи в вакцинации в 100 странах

Белый дом заключил соглашение с компаниями Pfizer и BioNTech о приобретении у них 500 млн доз разработанной ими вакцины от коронавируса для помощи другим странам, пишет в среду газета The New York Times со ссылкой на источники.

Ожидается, что президент США Джо Байден официально объявит об этом соглашении.

По данным издания, в рамках этой договоренности эти дозы получат около 100 стран в течение года. 200 млн доз будут доставлены в этом году, еще 300 млн - до середины следующего года.

Согласно информации источников СМИ, США приобрели эти дозы вакцины по "цене, предназначенной для некоммерческих организаций".

"Для активизации борьбы с нехваткой вакцин в мире и с неравными пропорциями в вакцинации между богатыми и бедными странами, президент (Байден - ИФ) намекнул на этот план в среду утром, когда его спросили о глобальной стратегии в вакцинации", - пишет газета.

При этом, The New York Times указывает, что этих 500 млн доз, которые произведут в США, все равно будет недостаточно для обеспечения необходимого количества доз для решения проблемы коронавируса в мировых масштабах. Ранее в ВОЗ оценили этот показатель в 11 млрд доз.

Вакцина от Pfizer и BioNTech - двухдозовая.