События

00:31 10.06.2021

Полиция задержала мужчину, разгуливавшего с боевой гранатой в спальном районе Харькова

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Полиция задержала мужчину, разгуливавшего с боевой гранатой в спальном районе Харькова

В Харькове в подъезде жилого многоквартирного дома по Салтовскому шоссе задержан 27-летний местный житель с боевой гранатой Ф-1, которого перед этим видели на детской площадке.

"Правонарушитель задержан и доставлен в Харьковское районное управление полиции № 2, где дает показания следователям", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В 17:47 в полицию поступило сообщение о том, что на детской площадке возле одного из домов по улице Руслана Плоходька находится мужчина с предметом, похожим на гранату.

Менее чем за полчаса полицейские, выехавшие на место, установили что мужчина переместился в подъезд дома на Салтовском шоссе. Во время поверхностного осмотра работники полиции изъяли у мужчины предмет, который, по выводам специалистов взрывотехнического управления оказался боевой гранатой Ф-1. Боеприпас вместе с запалом УЗРГМ изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Теги: #задержание #граната #харьков
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