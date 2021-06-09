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23:54 09.06.2021

Прибывший в Европу Байден обещает заявить Путину о недопустимости вмешательства в дела демократических стран

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Прибывший в Европу Байден обещает заявить Путину о недопустимости вмешательства в дела демократических стран

Президент США Джо Байден, прибывший в среду вечером в Великобританию, заявил, что намерен заявить на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным о недопустимости нарушения тем или иным образом суверенитета других стран.

"Я сообщу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света", - сказал он, выступая перед американскими военными.

Байден отметил, что США не ищут конфликта с РФ, "однако США дадут решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить нам урон", - добавил президент.

Также Байден отметил, что ясно даст понять российскому коллеге, что "не стоит сомневаться в решимости США защищать наши главные ценности, наши стратегические интересы".

Байден в очередной раз повторил, что хочет наладить "стабильные и предсказуемые отношения" в РФ, в частности, наладив диалог по вопросу стратегической стабильности. "Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу", - сказал президент.

Переговоры Байдена с Путиным пройдут 16 июня в Женеве.

Теги: #сша #россия #байден
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