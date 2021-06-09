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22:55 09.06.2021

Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность

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Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность

Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ - включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также так называемых штабов Навального.

"Иск прокуратуры удовлетворён", - говорится в сообщении Мосгорсуда.

Решением суда ликвидированы некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального".

Как сообщалось, в ходе досудебной подготовки по иску суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о запрете определенных действий в качестве мер предварительной защиты в отношении ФБК и ФЗПГ. Кроме того, прокурор Москвы до рассмотрения иска в суде приостановил деятельность "штабов Навального".

Как заявили ранее в столичной прокуратуре, "под прикрытием либеральных лозунгов" ФБК, ФЗПГ и "штабы Навального" "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". Вместе с тем, настаивают в прокуратуре, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

В прокуратуре заверили, что в представленных суду материалах "содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность" и что они "дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами".

Там считают, что подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведущими деструктивные действия в отношении России.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме, поскольку некоторые рассматриваемые материалы содержат гриф "секретно".

Министерство юстиции РФ включило ФБК в реестр НКО-иноагентов в октябре 2020 года после того, как в ходе проверки Главного управления Минюста по Москве выявило несколько денежных траншей, поступивших в фонд из Испании и США на сумму более 140 тыс. руб. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования.

Летом 2020 года Навальный, находящийся в настоящее время в заключении, объявил о ликвидации фонда как юридического лица и переносе его на другое юридическое наименование. Новое формальное наименование - некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан - ФЗПГ. Штабы Навального существуют в большинстве регионов РФ.

В декабре 2020 года в Минюсте сообщили о внесении ФЗПГ в реестр НКО-иноагентов.

Руководитель "Штабов Навального" Леонид Волков 29 апреля заявил об их роспуске.

Теги: #россия #навальный #запрет #структуры
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