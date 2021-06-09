Кабмин выделил из COVID-фонда 800 млн грн на доплаты работникам структур МВД

Кабинет министров в среду выделил из "ковидного фонда" дополнительных 800 млн грн работникам структур Министерства внутренних дел.

Постановление Кабмина №588 от 9 июня было принято на дополнительном заседании.

"В соответствии со статьей 36 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" осуществить распределение бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов в общем фонде государственного бюджета по программе 3511380 "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS -CoV-2, и ее последствиями", путем передачи Министерству внутренних дел части бюджетных назначений в сумме 800 000 тыс. гривен", – сказано в постановлении Кабмина, опубликованном на "Урядовом портале" в среду вечером.

В частности, аппарату МВД выделяется 71,6 млн грн для осуществления доплат медработникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления министерства, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

Государственной пограничной службе - 30,8 млн грн для осуществления доплат военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина, а также - медработникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID 19.

Нацгвардии выделяется 16,6 млн грн на доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 1,7 млн грн для доплат рядовому и начальствующему составу, который обеспечивает жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Национальной полиции Украины на доплаты сотрудникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина, выделено 679,261 млн грн.