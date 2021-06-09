События

22:43 09.06.2021

Кабмин выделил из COVID-фонда 800 млн грн на доплаты работникам структур МВД

2 мин читать
Кабмин выделил из COVID-фонда 800 млн грн на доплаты работникам структур МВД

Кабинет министров в среду выделил из "ковидного фонда" дополнительных 800 млн грн работникам структур Министерства внутренних дел.

Постановление Кабмина №588 от 9 июня было принято на дополнительном заседании.

"В соответствии со статьей 36 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" осуществить распределение бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов в общем фонде государственного бюджета по программе 3511380 "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS -CoV-2, и ее последствиями", путем передачи Министерству внутренних дел части бюджетных назначений в сумме 800 000 тыс. гривен", – сказано в постановлении Кабмина, опубликованном на "Урядовом портале" в среду вечером.

В частности, аппарату МВД выделяется 71,6 млн грн для осуществления доплат медработникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления министерства, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID-19.

Государственной пограничной службе - 30,8 млн грн для осуществления доплат военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина, а также - медработникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания COVID 19.

Нацгвардии выделяется 16,6 млн грн на доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 1,7 млн грн для доплат рядовому и начальствующему составу, который обеспечивает жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Национальной полиции Украины на доплаты сотрудникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина, выделено 679,261 млн грн.

Теги: #пандемия #фонд #мвд #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:55 09.06.2021
Правительственный макропрогноз предполагает рост среднемесячной зарплаты на 4,4% в 2022г - постановление

Правительственный макропрогноз предполагает рост среднемесячной зарплаты на 4,4% в 2022г - постановление

20:06 09.06.2021
В ближайшие выходные центры вакцинации населения от коронавируса откроются в 14 регионах Украины – ЦОЗ

В ближайшие выходные центры вакцинации населения от коронавируса откроются в 14 регионах Украины – ЦОЗ

14:31 09.06.2021
Кабмин предлагает наложить санкции на 10 юрлиц из разных стран за пропаганду агрессии РФ

Кабмин предлагает наложить санкции на 10 юрлиц из разных стран за пропаганду агрессии РФ

14:27 09.06.2021
Кабмин назначил руководителей "Гипросвязи" и "Спецсвязи"

Кабмин назначил руководителей "Гипросвязи" и "Спецсвязи"

14:18 09.06.2021
На доплаты структурам МВД хотят выделить 800 млн грн из "ковидного фонда" – нардеп Совсун

На доплаты структурам МВД хотят выделить 800 млн грн из "ковидного фонда" – нардеп Совсун

13:38 09.06.2021
Кабмин одобрил концепцию госпрограммы обеспечения жильем защитников Украины до 2025 года

Кабмин одобрил концепцию госпрограммы обеспечения жильем защитников Украины до 2025 года

11:37 08.06.2021
В День Независимости в Киеве пройдет парад войск с пролетом авиации и артиллерийским салютом

В День Независимости в Киеве пройдет парад войск с пролетом авиации и артиллерийским салютом

19:07 07.06.2021
Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила местной власти усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила местной власти усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами

18:52 07.06.2021
Минэкологии работает над созданием Украинского климатического фонда – замминистра

Минэкологии работает над созданием Украинского климатического фонда – замминистра

02:13 06.06.2021
Джонсон намерен призвать лидеров G7 помочь вакцинировать всех людей в мире к концу 2022 года

Джонсон намерен призвать лидеров G7 помочь вакцинировать всех людей в мире к концу 2022 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность

Кравчук в ТКГ призвал освободить из ОРДЛО четверых тяжелобольных украинцев и обеспечить открытие КПВВ

Зеленский на Донбассе: важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать защитникам, что мы делаем для мира

В Украину вернулся весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане

На киевский дата-центр идет DDOS-атака, возможны перебои в работе городских сервисов

ПОСЛЕДНЕЕ

Прибывший в Европу Байден обещает заявить Путину о недопустимости вмешательства в дела демократических стран

Вашингтон не считает инцидент с SolarWinds исчерпанным, Байден обсудит эту тему с Путиным - советник президента США

Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность

"Борт номер один" Байдена приземлился в Британии

Путин оценил время подлета ракет НАТО до Москвы при вступлении Украины в альянс

С начала года от отравления грибами пострадали 35 украинцев, умерли трое – ЦОЗ

Арестович: не думаю, что есть перспективы освобождения 4-х тяжелобольных украинцев из ОРДЛО

Нидерланды подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня независимости Украины

Кравчук в ТКГ призвал освободить из ОРДЛО четверых тяжелобольных украинцев и обеспечить открытие КПВВ

Украина пригласила Меркель на саммит "Крымской платформы" - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА