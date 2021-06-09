"Борт номер один" Байдена приземлился в Британии

Самолет американского президента Джо Байдена приземлился в Великобритании, первой точке его европейского турне, которое продлится 8 дней, сообщает Associated Press.

Первой остановкой "Борта номер один" в Великобритании стала авиабаза Милденхолл Королевских ВВС Великобритании, на которой базируются также американские военнослужащие. Ожидается, что позднее в среду он вместе с супругой Джилл Байден выступит перед ними с речью.

В четверг у Байдена запланирована встреча с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в графстве Корнуолл, которое позже на этой неделе примет саммит "группы семи". Ожидается, что основными темами на переговорах с Джонсоном станут двусторонние отношения, вопросы торговли, климат и Северная Ирландия.

На следующий день, 11 июня начнется саммит лидеров G7. Это будет их первая очная встреча с начала пандемии COVID-19. Саммит продлится до 13 июня, по его итогам ожидается совместное коммюнике. Согласно опубликованной "повестке дня", 11 июня лидеры обсудят восстановление экономики после пандемии, 12 июня - геополитические вызовы, торговлю и развитие, а также внешнюю политику. Байден проведет ряд двусторонних встреч "на полях" саммита.

По завершении саммита, 13 июня, Байдена и первую леди США примет королева Великобритании Елизавета II. По традиции прием пройдет в Виндзорском замке. Затем американский президент отправится в Брюссель - на следующий этап своей поездки по Европе.