Путин оценил время подлета ракет НАТО до Москвы при вступлении Украины в альянс

Президент России Владимир Путин предложил представить, какими будут для России последствия вступления Украины в НАТО. Российский лидер констатировал, что подлетное время ракет альянса значительно сократится.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в выпуске "Вести в 20:00" на телеканале Россия-1 (ВГТРК).

"Это для нас красная линия или нет?" - продолжил Путин.