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20:35 09.06.2021

С начала года от отравления грибами пострадали 35 украинцев, умерли трое – ЦОЗ

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С начала года от отравления грибами пострадали 35 украинцев, умерли трое – ЦОЗ

За первые 5 месяцев 2021 года в Украине зарегистрировали 19 случаев отравления дикорастущими грибами, вследствие которых пострадало 35 человек, из них 12 детей.

Как сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве, в результате отравлений умерли 1 взрослый и 2 ребенка.

"Больше всего пострадавших от отравления дикорастущими грибами - 9 человек, в т.ч. 3 детей - зарегистрировали в Одесской области. В Винницкой области зарегистрировали 4 случая, пострадали 4 человека, в т. ч. 1 ребенок. В Днепропетровской области зарегистрировали 3 случая, пострадали 3 человека. В Запорожской области - 2 случая, пострадали 2 человека, из них 1 ребенок, в Черновицкой области - 2 случая, пострадали 5 человек", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что еще по одному случаю отравления грибами зарегистрировали в Херсонской (пострадали 2 человека, из них 1 ребенок), Хмельницкой (3 человека, из них 1 ребенок), Полтавской (1 ребенок), Киевской (пострадал и умер 1 человек) и Черниговской (пострадали 5 людей, в т.ч. 4 ребенка, 2 из них умерли) областях.

Теги: #грибы #цоз #отравление
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