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20:24 09.06.2021

Арестович: не думаю, что есть перспективы освобождения 4-х тяжелобольных украинцев из ОРДЛО

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Арестович: не думаю, что есть перспективы освобождения 4-х тяжелобольных украинцев из ОРДЛО

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что перспективы относительно освобождения 4-х удерживаемых в местах заключения во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) украинцев отсутствуют.

"Не думаю, что есть перспективы освобождения этих людей. ОРДЛО занимает только одну позицию – вести с ними прямые переговоры и признание России посредником", - рассказал Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" по итогам очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в среду, 9 июня.

Он добавил, что "четверо украинцев удерживаются в местах заключения в ОРДЛО".

"Эти люди в очень тяжелом состоянии, они не получают надлежащего лечения. Они находятся в местах заключения. Мы предложили провести обмен. Предложили поступить по-человечески хотя бы в отношении тех, кто крайне болен. Однако наша аргументация в ТКГ не подействовала и, к сожалению, это закончилось ничем", - добавил Арестович.

По словам Арестовича, "нет прогресса и в вопросе подготовки документа в сфере безопасности относительно соблюдения режима полного прекращения огня".

Как сообщалось, 9 июня глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал ОРДЛО освободить четверых тяжелобольных украинцев для оказания им надлежащей медицинской помощи и обеспечить открытие КПВВ.

Теги: #ткг #донбасс #удерживаемые
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