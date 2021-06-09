Арестович: не думаю, что есть перспективы освобождения 4-х тяжелобольных украинцев из ОРДЛО

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что перспективы относительно освобождения 4-х удерживаемых в местах заключения во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской области (ОРДЛО) украинцев отсутствуют.

"Не думаю, что есть перспективы освобождения этих людей. ОРДЛО занимает только одну позицию – вести с ними прямые переговоры и признание России посредником", - рассказал Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" по итогам очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в среду, 9 июня.

Он добавил, что "четверо украинцев удерживаются в местах заключения в ОРДЛО".

"Эти люди в очень тяжелом состоянии, они не получают надлежащего лечения. Они находятся в местах заключения. Мы предложили провести обмен. Предложили поступить по-человечески хотя бы в отношении тех, кто крайне болен. Однако наша аргументация в ТКГ не подействовала и, к сожалению, это закончилось ничем", - добавил Арестович.

По словам Арестовича, "нет прогресса и в вопросе подготовки документа в сфере безопасности относительно соблюдения режима полного прекращения огня".

Как сообщалось, 9 июня глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал ОРДЛО освободить четверых тяжелобольных украинцев для оказания им надлежащей медицинской помощи и обеспечить открытие КПВВ.