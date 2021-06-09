Кравчук в ТКГ призвал освободить из ОРДЛО четверых тяжелобольных украинцев и обеспечить открытие КПВВ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей освободить 4-х тяжелобольных граждан Украины, которые удерживаются оккупационными властями, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

"Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех граждан Украины, которых удерживает оккупационная власть в ОРДЛО и которые находятся в тяжелом состоянии здоровья, для обеспечения их надлежащего лечения", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

Кроме того, Кравчук заявил о необходимости открыть контрольные пункты въезда-выезда со стороны временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

"Ссылаясь на гуманитарное право, Кравчук призвал российскую сторону разблокировать работу КПВВ со своей стороны, учитывая начало периода отпусков и школьных каникул", - сообщают в делегации.

Там добавляют, что украинская сторона предоставила ряд инициатив в сфере безопасности, в частности, возврат к режиму полного прекращения огня, согласование плана разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры возле линии разграничения и создание безопасных условий для надлежащего функционирования объектов, которые обеспечивают нужды гражданского населения.

Украинская сторона также продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения удерживаемых лиц, создания международной группы экспертов в трехстороннем формате Украина-Россия-ОБСЕ для оценки экологических рисков от неконтролируемого затопления шахт на временно оккупированных территориях, а также на ряде других инициатив.

"К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают надлежащей реакции российской стороны", - указано в сообщении.