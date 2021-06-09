Украина пригласила Меркель на саммит "Крымской платформы" - Кулеба

Украина пригласила канцлера Германии Ангелу Меркель на саммит "Крымской платформы" 23 августа 2021 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен Германии за то, что эта инициатива поддерживается, и что поддержана идея проведения саммита "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Украине. Мы будем ждать канцлера Германии на этом мероприятии, ей отправлено приглашение. Мы считаем, что Крым - это вопрос, который заслуживает наивысшего внимания, потому что Германия всегда последовательно выступала в защиту международного права и прав человека, а трудно себе сейчас представить в Европе место, где международное право и права человека нарушаются хуже, чем когда-нибудь после завершения Второй мировой войны", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине в среду.

В свою очередь Маас отметил, что Крым не исчезает из повестки дня.

"Это видно уже из того, что я, как глава совета министров в Совете Европы еще раз подчеркнул и назвал аннексию Крыма такой, что противоречит международному праву. Это не изменится. Позиция наша остается, мы поддерживаем украинскую инициативу создать "Крымскую платформу", - добавил он.

Глава МИД заверил, что Германия также поддерживает проведения саммита "Крымской платформы", который запланирован в Украине.