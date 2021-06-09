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19:05 09.06.2021

Украина просит Германию передать избыточные вакцины от COVID-19

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Украина просит Германию передать избыточные вакцины от COVID-19

Украина просит правительство Германии рассмотреть вопрос передачи ей избыточных вакцин от COVID-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я обратился к Хайко с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества избыточных вакцин, которые имеет Германия, и передачи их в Украину. Я надеюсь, что правительство Германии учтет нашу просьбу, рассматривая этот вопрос", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в Берлине в среду.

В свою очередь Маас указал, что через европейский механизм защиты от катастроф Германия передаст Украине аппараты искусственного дыхания и технику.

"Мы являемся вторым донором по количеству вложенных средств в систему Covax. Мы рады, что 20 млн доз вакцины мы сможем передать, и будем увеличивать эту цифру", - добавил Маас.

Теги: #германия #вакцины #мид
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