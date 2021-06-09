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17:43 09.06.2021

В Украину вернулся весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане

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В Украину вернулся весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане

Весь личный состав украинского национального персонала миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" вернулся в Украину с 1 по 5 июня.

"Плановое возвращение состоялось в соответствии с решением стороны НАТО по завершению деятельности Миссии, которое было принято 14 апреля 2021г. по результатам проведения заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел и министров обороны государств-контрибьюторов Миссии", - сообщает Министерство обороны Украины.

Всего в состав миссии НАТО в Исламской Республике Афганистан входил 21 военнослужащий ВСУ

Основными задачами украинского национального персонала были: выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе Миссии; ведение инженерной разведки путей движения, объектов и местности; выполнение мероприятий по противодействию применению самодельных взрывных устройств и обезвреживанию взрывоопасных предметов и т.д.

"Полученный опыт при выполнении задач миссии НАТО "Решительная поддержка" украинские военнослужащие будут применять на родине. В частности, выполняя задачи по назначению по противодействию вооруженной агрессии РФ в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support Mission) в Афганистане начала деятельность 1 января 2015 года в рамках реализации решений саммита Альянса в Чикаго (май 2012 года) о предоставлении правительству Афганистана дальнейшей помощи в развитии Афганских национальных сил безопасности и обороны.

"Решительная поддержка" в Афганистане официально сменила другую операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), чья деятельность была завершена 28 декабря 2014 г.

 

Теги: #миссия #афганистан #украина #возвращение
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