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17:31 09.06.2021

В ближайшее время планируется запустить "Карточку харьковчанина"

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В ближайшее время планируется запустить "Карточку харьковчанина"

В ближайшее время начнет функционировать "Карточка харьковчанина", которая позволит жителям города получать ряд услуг со скидкой или бесплатно, обещает секретарь горсовета Игорь Терехов.

"Для начала по "Карте харьковчанина" будут оформляться скидки в супермаркетах, коммунальных аптеках и на заправках. По ней можно будет бесплатно проходить в Харьковский зоопарк. Затем - использовать как льготное удостоверение в транспорте. Ну, а дальше спектр ее возможностей будет постоянно расширяться", - написал Терехов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "Карточкой харьковчанина" могут воспользоваться как взрослые, так и дети.

Терехов предложил желающим подавать свои идеи по оформлению "Карточки" для разных категорий через форму обратной связи на сайте горсовета.

"Пока идут последние приготовления к началу работы "Карточки харьковчанина", приглашаю вас присоединиться к ее запуску. Нам нужны классные, творческие идеи ее оформления ". Причем разных ее видов: для школьников, студентов, пенсионеров, льготников, работников коммунальных предприятий", - написал Терехов.

Теги: #карточка #харьков
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