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17:12 09.06.2021

Зеленский на Донбассе: важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать защитникам, что мы делаем для мира

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Зеленский на Донбассе: важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать защитникам, что мы делаем для мира

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита на Донбасс подчеркнул важность слышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказывать украинским военным, что власти делают для установления мира.

"Опять на Донбассе. Опять - на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира. Вижу у наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона Украины", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в среду.

 

Теги: #зеленский #донбасс
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