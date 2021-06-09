Зеленский на Донбассе: важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать защитникам, что мы делаем для мира

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита на Донбасс подчеркнул важность слышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказывать украинским военным, что власти делают для установления мира.

"Опять на Донбассе. Опять - на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира. Вижу у наших бойцов полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона Украины", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в среду.