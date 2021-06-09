SkyUp в мае открыла 13 новых маршрутов и перевезла 210 тыс. пассажиров

Авиакомпания SkyUp (Киев) в мае 2021 года выполнила 1419 рейсов и перевезла 209,924 тыс. пассажиров, сообщается в пресс-релизе авиакомпании в среду.

Согласно внутренней статистике авиакомпании, в мае SkyUp установил абсолютный рекорд по количеству выполненных рейсов за весь период деятельности компании, выполнив 1 419 рейсов. Из них 870 чартерных, 519 регулярных, а также 30 — позиционных и тренировочных рейсов.

Суточное количество выполненных полетов SkyUp в мае достигло отметки в 60 рейсов.

Пассажирскими рейсами авиакомпания перевезла 209 924 пассажира: чартерами — 152, 835 тыс. человек, регулярными — 57,089 тыс.пассажиров.

Кроме того, на пассажирских рейсах SkyUp транспортировала 41,459 тонны груза.

Самыми популярными направлениями среди пассажиров SkyUp в мае на чартерных рейсах стали Шарм-эль-Шейх (Египет, 30,77 тыс. человек); Анталия (Турция, 26, 16 тыс. человек); Хургада (Египет, 12,41 тыс. человек).

Пассажиры регулярных рейсов чаще всего выбирали: Стамбул (Турция, 6 965 человек), Тбилиси (Грузия, 6 046 человек), Батуми (Грузия 4 222 человек).

В мае авиакомпания запустила 13 внутренних и международных маршрутов:

- из Киева до Бодрум, Измир и Одессу;

- из Одессы в Батуми, Харьков и Львов;

- из Львова в Тирану;

- из Харькова в Ларнаку, Тиват и Тирану;

- из Запорожья в Стамбул, Батуми и Тирану.

SkyUp также анонсировала старт в июне полетной программы из Одессы на греческий остров Крит, из Запорожья и Львова в Тиват (Черногория).

В авиакомпании также сообщили, что ищут в штат командиров воздушных судов, вторых пилотов и бортпроводников.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.