Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов возле моста Метро в Киеве

Правоохранители завершили проверку моста Метро в Киеве в связи с сообщением об обнаруженном подозрительном предмете, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Правоохранители завершили проверку подозрительного предмета. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 9 июня, на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета у моста Метро на пешеходной зоне. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой событию будет дана правовая квалификация.