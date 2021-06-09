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15:48 09.06.2021

Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов возле моста Метро в Киеве

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Полиция не обнаружила взрывоопасных предметов возле моста Метро в Киеве

Правоохранители завершили проверку моста Метро в Киеве в связи с сообщением об обнаруженном подозрительном предмете, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Правоохранители завершили проверку подозрительного предмета. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 9 июня, на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета у моста Метро на пешеходной зоне. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой событию будет дана правовая квалификация.

Теги: #предмет #мост_метро
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