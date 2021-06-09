"Голос" разрабатывает законопроекты для "реальной борьбы" с олигархами

Партия "Голос" разрабатывает законопроекты для борьбы с олигархами, которые предусматривают изменения в антимонопольное законодательство, реформу корпоративного управления госпредприятий и равные налоговые правила для всех, сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Прежде всего, "Голос" разрабатывает изменения в закон об Антимонопольном комитете, которые помогут ему определить злоупотребления на рынке, признавать монополии и, самое главное – проводить их принудительное разделение. Именно такими методам ведут борьбу с олигархами во всем мире", – цитирует Железняка пресс-служба "Голоса".

Еще одним шагом для реальной борьбы с олигархами, по словам парламентария, должно стать завершение реформы корпоративного управления госпредприятий.

"Убытки государственных предприятий только за 2020-й год – 73 млрд грн. Почему так происходит? Причина первая – олигархи управляют этими предприятиями. Убытки "Центрэнерго" в 2 млрд грн в 2019 году – яркий пример. Причина вторая – компании олигархов не рассчитываются с госпредприятиями, как, например, происходит на рынке газа", – объяснил политик.

Третьим шагом для преодоления влияния олигархов, по словам нардепа, должны стать одинаковые правила игры для всех, в том числе, в налоговой политике.

"Сейчас работники даже с очень маленькой зарплатой по факту платят около 40% налогов. В то же время некоторые олигархи со сверхприбыли платят менее 5%. Поэтому задача "Голоса" предложить налоговые изменения, которые помогут выровнять правила игры и сделать так, чтобы люди платили меньше, а олигархи – больше", – отметил Железняк.

Он также добавил, что любые методы борьбы с олигархами будут неполными без проведения судебной реформы, на которой настаивает "Голос".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" 2 июня, он был зарегистрирован под №5599. Его текст был опубликован на сайте парламента 3 июня.