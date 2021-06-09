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15:03 09.06.2021

Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете возле моста Метро в Киеве

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Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете возле моста Метро в Киеве

Правоохранители проводят проверку территории возле моста Метро в Киеве в связи с сообщением о выявленном подозрительном предмете, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Сегодня в полицию Киева по спецлинии "102" поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на пешеходной зоне у моста Метро. Для проверки этой информации к месту происшествия выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб и ведомств", - указывается в сообщении.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой событию будет дана правовая квалификация.

Теги: #киев #мост_метро #предмет
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