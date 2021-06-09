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14:59 09.06.2021

КГГА требует от комитета Рады не рассматривать законопроекты Минкультуры о сокращении штрафов за разрушение памятников

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КГГА требует от комитета Рады не рассматривать законопроекты Минкультуры о сокращении штрафов за разрушение памятников

Киевская городская государственная администрация требует снять с рассмотрения комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики законопроекты №4561 и №4562, разработанные Министерством культуры и информационной политики.

Указанные законопроекты направлены на то, чтобы сделать невозможной защиту и сохранение объектов культурного наследия, подчеркивается в сообщении пресс-службы КГГА.

"Из действующего закона после внесения предложенных изменений исключается статья 30 "Запрет деятельности, создающей угрозу памятникам". Таким образом, органы охраны культурного наследия лишаются возможности выдавать предписания юридическим и физическим лицам с требованиями сохранения и охраны памятников, не смогут остановить работы предписанием", - объясняют в администрации.

Отмечается, что предложенные Минкультом законопроекты уменьшают штрафы за разрушение культурных памятников - если раньше были предусмотрены штрафы в размере от 17 тыс. грн до 170 тыс. грн, то законопроектом №4562 за такие же нарушения штраф только 20,4 тыс. грн.

В КГГА напомнили, что эти законопроекты получили замечания от Минцифры, Минфина, Министерства развития громад и территорий, Государственной регуляторной службы, Ассоциации городов Украины, КГГА, НАЗК.

В частности, Ассоциация городов Украины призвала снять с рассмотрения законопроекты №4561 и №4562, ведь они лишают местное самоуправление ряда полномочий по защите памятников культуры.

Теги: #кгга #законопроект #недвижимость
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