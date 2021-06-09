Crown Agents доставило в Украину 66,69 тыс. доз закупленной за средства госбюджета ковидной вакцины Pfizer

Британское закупочное агентство Crown Agents в среду доставило в Украину 66,69 тыс. доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, закупленной за средства государственного бюджета, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, вакцину из этой партии будут использовать для прививки людей с первых-третьих этапов вакцинации. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty / Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.

Украина уже получила 234 тыс. доз этого препарата, закупленного за государственные средства. Кроме того, Украина получила 707,850 тыс. доз Comirnaty / Pfizer за счет доноров в рамках глобальной инициативы COVAX, еще 356,85 тыс. доз поступят в течение недели.