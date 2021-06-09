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14:18 09.06.2021

На доплаты структурам МВД хотят выделить 800 млн грн из "ковидного фонда" – нардеп Совсун

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На доплаты структурам МВД хотят выделить 800 млн грн из "ковидного фонда" – нардеп Совсун

На доплаты работникам структур Министерства внутренних дел Украины предлагается выделить 800 млн грн из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией Covid-19 - такое решение будет выноситься на дополнительное заседание правительства в среду, утверждает народный депутат фракции "Голоса" Инна Совсун.

"Ровно столько, сколько мы вместе с коллегами из профильного комитета здравоохранения уже больше месяца пытаемся выбить из бюджета, чтобы установить кислородные станции для всех опорных ковидных больниц Украины. Но для правительства расходы на кислород из ковидного фонд – не приоритетные, а вот на доплаты полицейским – как раз то, что надо. Больше всего собираются отдать на доплаты Нацполиции – 573 млн грн", – сказала Совсун в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что в прошлый раз аудит обнаружил в Министерстве внутренних дел нарушения на сумму 26,5 млн грн. По словам парламентария, деньги из "ковидного фонда" также пошли на доплаты в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на Covid-19.

Депутат отметила, что работникам назначили доплаты за время пребывания в отпуске, на больничном и на учебе: пограничники и полиция получали деньги без подтверждения фактов обеспечения правопорядка в условиях непосредственного контакта с населением.

"Предыдущий транш МВД Авакова успешно "усвоило", давайте выделим еще 800 млн грн сверху. Я надеюсь, у членов правительства не поднимется рука проголосовать за это позорное решение. И они, наконец, поддержат закупку и установку в больницах кислородных станций", – сказала Совсун.

Теги: #ковидный_фонд #совсун #мвд
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